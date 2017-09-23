Татьяна Тарасова: "Медведеву готовят к Олимпийским играм"

Известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что выступление на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе было для россиянки Евгении Медведевой контрольным прокатом. 17-летняя спортсменка одержала победу, набрав за две программы 226,72 балла.

– Каждый тренер, и особенно тренер Медведевой, понимает, для чего она делает эти старты, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. – Может, ее девочке нужны эти старты, хотя в прошлом году, мне кажется, она в них не участвовала. Через месяц начинаются этапы Гран-при, и в Москве она сразу участвует. Как я понимаю, это был контрольный прокат, чтобы привнести последние штрихи в программе.

Если мы сокрушались по поводу первых прокатов, которые проходили в Сочи, и она сама была ими недовольна, сорвала два элемента, то здесь она их не сорвала, но сделала плохой выезд на лутце.

Медведева не могла начать сезон с мирового рекорда. Идет вкатывание, новая программа и так далее. Мне нравится ее программа, когда я смотрю ее живьем, она очень хорошо сделала короткую программу. Пока ее форма не вызывает серьезных опасений. Все прыжки во второй части, программа максимально сложная.

Они, видимо, должны ее проверить. У нее лучше стали работать руки, сегодня она сделала все очень точно, только один прыжок у нее ушел. Они знают, что они делают. Ее готовят к Олимпийским играм, мы можем только за нее болеть и давать ей свои советы, но это не означает, что давать их мы должны через вас. Советы, знаете, дают, когда их спрашивают.