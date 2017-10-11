Татьяна Тарасова: "Медведева правильно сделала, что сменила программу"

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что замена программы фигуристки Евгении Медведевой связана с ее внутренним интеллектуальным ростом. Специалист также добавила, что спортсменка соответствует своей новой программе.

– Замена связана с ее внутренним интеллектуальным ростом, – цитирует ТАСС Тарасову. – Она выросла из той программы, очень правильно, что она сделала это. В новой программе она стала лучше: мы видим, что она в музыке, она ее чувствует, она ей соответствует. Я видела ее исполнение два раза, и каждый раз был разный финал. Мне нравится, что люди ищут и не боятся этого. А тот, кто ищет, тот всегда найдет. Они нашли.