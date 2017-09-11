Татьяна Тарасова "Медведева очень порадовала, не хочется сглазить"

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова​ оценила контрольные прокаты в Сочи и отметила, что ее особенно порадовала форма двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

- Прокаты проходят уже много лет, здесь мы впервые встречаемся со спортсменами, которых не видели несколько месяцев, смотрим на их состояние, на новые программы, делается разбор каждой программы, объявляются ошибки и направление работы, - цитирует ТАСС Тарасову. - Это очень важный сбор, который своего рода сочинение для каждого на тему "Как я провел лето".

Женя очень порадовала, не хочется сглазить. Порадовала и Алина Загитова, и Лена Радионова, правда в короткой программе постеснялась набрать скорость, но в целом неплохо. Лиза Туктамышева выглядела убедительно - она восстановилась. Я видела всех девочек на тренировках, они были еще лучше.

На Игры поедут две победительницы чемпионата России и еще одна по квоте, хочется всем им пожелать здоровья и отсутствия травм.

Конечно, все волновались. Тот же Михаил Коляда, например, - пусть он падал, но мы увидели его возможности. В парах, например, Женя Тарасова и Владимир Морозов, тоже допускали ошибки, хотя я была на их тренировках - они вообще не срывали те элементы, с которыми не справились. А что касается Ксении Столбовой и Федора Климова, то они только входят в работу после серьезной травмы, поставлены интересные программы, они должны справиться.