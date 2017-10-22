Татьяна Тарасова: "Медведева к концу программы становится только сильнее"

Известный тренер Татьяна Тарасова подвела итоги прошедшего в Москве первого в сезоне этапа серии "Гран-при". Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева стала первой. По словам Тарасовой, у нее осталось удивительное ощущение от катания спортсменки.

- Мне было очень за нее страшно, потому что я видела тренировки, где Женя много падала. Она не приучила нас к этому. Поэтому все мы смотрим на эту тоненькую девочку как на железного бойца, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - А она не железная. Она бьется на льду, отдавая все силы, а кушать нельзя, потому что нужно держать вес. Не хочу обидеть Илью Авербуха, который ставил Медведевой произвольную программу, но я рада, что Женя ее поменяла. Она, пожалуй, впервые разговаривала с залом хореографическим языком, понимая, что именно катает. У меня осталось удивительное ощущение от ее катания: словно спортсменка черпает энергию из каждого элемента и к концу программы становится только сильнее.