Татьяна Тарасова: "Липницкая была звездой, а им свойственно быстро гаснуть"

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подчеркнула, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая была звездой фигурного катания, а звездам свойственно рано гаснуть. Ранее сообщалось, что 19-летняя спортсменка завершила карьеру.

– Юлия – звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут, – приводит ТАСС слова Тарасовой. – Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй.

Окончание карьеры Липницкой никак не повлияет на развитие фигурного катания в России. Это ее жизнь, она приняла такое решение и, на мой взгляд, абсолютно правильное. Она блеснула всеми своими гранями, она звезда сочинской Олимпиады, мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир как девочку в красном пальто. Она всех осчастливила, и ее все осчастливили.

Напомним, что помимо олимпийского золота в командном турнире Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.