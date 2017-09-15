Татьяна Тарасова: "Когда Трусова чисто выполнит четверной прыжок, это будет прорыв"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что 13-летняя Александра Трусова способна совершить прорыв в женском фигурном катании. На этапе юниорского "Гран-при" в Брисбене выполнила четверной сальхов, став первой фигуристкой за 14 лет, сделавшей четверной прыжок. Последней была японка Мики Андо, совершившая четверной в 2003 году.

- Девочка она очень интересная, мы все за нее болеем, как и за всех наших, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - В Брисбене она сделала этот четверной с недокрутом, но мы на прокатах юниоров в Новогорске видели, как она исполнила его чисто – причем не раз и не два. Мики делала четверной сальхов чисто, в те годы на тренировке так же чисто этот элемент исполняла Саша Коэн. Конечно, когда Саша Трусова выполнит четверной прыжок чисто на соревнованиях, это будет прорывом.