Татьяна Тарасова: "Это же от Родченкова в Россию все шло..."

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова​ высказалась на тему допинга в российском спорте, вследствие чего российских спортсменов могут не допустить до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. По ее словам, допинг пошел не из России.

- Я все это превосходно понимаю. Но нас это не очень задевает - мы ничего не пьем. Давным давно в 2005-м вроде бы нашли у одной нашей девушки фуросемид, - цитирует Тарасову kp.ru. - Но это девочки - они все время воду свою гоняют, она с тем же успехом могла выпить настой петрушки. Мы - чистые, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят - мы будем лучшими, и мы к этому готовимся. И вообще весь этот допинг не от нас, не от России пошел. Мы не занимаем первое место по количеству положительных проб.

- За 2016 год первое - у США. У нас второе.

- Это из-за мельдония. То, что его внесли в список запрещенных, не установив за какое время он выводиться - это вообще глупость. А если вы поднимете статистику за несколько лет, вы увидите, что мы далеко не на первых местах по допинговым скандалам. Не мы это придумали. У нас такой выдающейся медицины нет, как в тех странах, где люди все это принимают. У нас это вообще от того человека пошло, который сбежал в Америку и там начал что-то рассказывать.

- Вы про Родченкова?

- Про него. Это же от него в России все шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и что-то там рассказывает.