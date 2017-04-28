Татьяна Тарасова: "Для меня переход Радионовой от Гончаренко к Буяновой – сюрприз"

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что желает российской фигуристке Елене Радионовой добиться триумфа, работая вместе с новым тренером Еленой Буяновой. По мнению Тарасовой, Мария Сотскова, которая также тренируется у Буяновой, станет для Радионовой хорошим спарринг-партнером.

Сегодня ФФККР объявила, что 18-летняя россиянка перешла от тренера Инны Гончаренко в группу Буяновой.

– Хочется пожелать Радионовой и Буяновой хороших результатов, которые пойдут на благо нашей родины, – приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. – Надеюсь, что они будут! Я хотела бы, чтобы у двух Лен был триумф. Радионова много лет проработала с Гончаренко. Для меня ее переход тоже сюрприз. Но Лена перешла в очень профессиональную группу работать. Там работают на высоком уровне – и сама Буянова, и все ее окружение, помощники. Это я могу констатировать.

У Буяновой будут две девочки очень способные, очень разные. Я думаю, что хорошие получатся спарринг-партнеры. У Буяновой еще ни разу не было такого, чтобы кто-то, кто к ней приходил, стал хуже.

Это движение от тренера к тренеру никогда не прекратится. Тем более это происходит внутри одной организации – ЦСКА, где Буянова является старшим тренером. У фигуристов не такой долгий век, а сейчас очень серьезный период. Когда подходит дело к разводу, то виноваты оба. Но мы, тренеры, в нашей профессии работаем с детьми, это молодые девушки, и мы должны смотреть и на свои ошибки тоже. Потому что в основном это наши ошибки, если человек от нас куда-то уходит. Это жизнь.