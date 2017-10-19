Татьяна Тарасова: "Бороться с Медведевой можно, но чудес не бывает"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова уверена в том, что фигуристка Елена Радионова может занять призовое место на "Гран-при России". При этом прославленный специалист сомневается в том, что она сможет навязать борьбу Евгении Медведевой. Напомним, что турнира пройдет 20-22 октября.

– У Жени очень высокий рейтинг, она двукратная чемпионка мира. Бороться с ней можно, но пока у Лены совсем другие баллы, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Тарасовой. – Чудес не бывает.

Радионовой нужно откататься в свою силу – вопрос тут стоит о попадании в сборную команду России. Если Лена будет кататься в свою силу, у нее есть шанс быть в призах.

"Медведева – спецназовец в женском обличье"