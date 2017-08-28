Татьяна Навка: "Видимо, у Липницкой больше нет сил продолжать бороться"

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка подчеркнула, что Юлия Липницкая могла принять решение завершить карьеру, поскольку не чувствует в себе сил для продолжения борьбы. Она также отметила, что фигурное катание стало очень молодым видом спорта.

Сегодня стало известно, что 19-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 Липницкая завершила карьеру. На ее счету также серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала "Гран-при" 2013 года.

– Удивление в данном случае, наверное, не самое верное слово. У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую, – приводит RT слова Навки. – Наверное, у нее были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться. И потом, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. 16-летние девочки уже выступают вовсю.