Татьяна Навка: "Татьяна Тарасова - олицетворение отечественного фигурного катания"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днем рождения прославленного тренера Татьяну Тарасову. Сегодня наставница ряда победителей Игр и чемпионатов мира отмечает 70-летие.

- От всей души поздравляю Татьяну Анатольевну с юбилеем! Она является олицетворением российского, советского фигурного катания, одной из глыб нашего вида спорта, - цитирует ТАСС Навку. - Ваше появление где бы то ни было - это всегда яркое и запоминающееся событие.

Навка также пожелала Тарасовой долгих лет жизни и воспитать еще не одно поколение олимпийских чемпионов.