09:37 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Навка: "Татьяна Тарасова - олицетворение отечественного фигурного катания"

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днем рождения прославленного тренера Татьяну Тарасову. Сегодня наставница ряда победителей Игр и чемпионатов мира отмечает 70-летие.

- От всей души поздравляю Татьяну Анатольевну с юбилеем! Она является олицетворением российского, советского фигурного катания, одной из глыб нашего вида спорта, - цитирует ТАСС Навку. - Ваше появление где бы то ни было - это всегда яркое и запоминающееся событие.

Навка также пожелала Тарасовой долгих лет жизни и воспитать еще не одно поколение олимпийских чемпионов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4017561

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