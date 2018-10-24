Тарасова выступила за введение видеоповторов в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в фигурном катании необходимо улучшать техническое оснащение судей для более объективных оценок. Вопрос повышения качества судейства поднял американский тренер по фигурному катанию Том Закрайчек, который остался недоволен оценками, полученными его учеником Винсентом Чжоу на первом в сезоне этапе "Гран-при". Специалист считает, что спортсмен или тренер должен иметь возможность запросить у судей пересмотр с помощью видеоповтора оценки за исполнение того или иного элемента.

- Да, у судей зачастую только одна камера, причем ее местоположение не меняется, поэтому они не все могут видеть, - цитирует ТАСС Тарасову. - Я за то, чтобы иметь возможность проверить работу любой бригады, потому что от их мнения зависит судьба человека. Не всегда люди, которые судят, это понимают.

Было бы прекрасно, если бы в этом плане произошел технический прогресс. Как известно, доверяй, но доверяй. Хочется, чтобы было честно.

При этом она обратила внимание на то, что соревнования по фигурному катанию строго расписаны по времени, поэтому внедрить дополнительные видеоповторы будет непросто.

- У нас динамичный вид спорта, мы связаны с телевидением, каждые секунды на счету, - сказала Тарасова.