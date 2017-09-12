Тарасова выступила против снижения оценок за прыжки в четыре оборота

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова высказалась против снижения базовой стоимости прыжков в четыре оборота в мужском катании. Ранее ISU сообщила о планах изменить систему оценок - изменения будут направлены на достижение баланса между техникой и артистизмом спортсменов.

В результате этого решения будет снижена стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном. Кроме того, ISU понизит цену тройных прыжков и выбросов.

- То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно, - цитирует ТАСС Тарасову. - Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок - дар божий.