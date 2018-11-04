Тарасова поздравила Загитову и Константинову

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова выразила слова восхищения в адрес российских фигуристок Алины Загитовой и Станиславы Константиновой.

Загитова заняла первое место на этапе "Гран-при" в Финляндии, Константинова - второе.

- Какие талантливые и красивые у нас девочки, как они катались сегодня. Золото и серебро наши! Поздравляю, Алина и Станислава! - написала Тарасова в своем Инстаграме.

Результат Загитовой в сумме за два проката составил 215.29 балла. Степанова получила 197,57 балла.

Загитова победила на этапе "Гран-при" в Финляндии

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