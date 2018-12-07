Тарасова - о Загитовой: "Она сделала все здорово, каталась очень внимательно"

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова хорошо выполнила короткую программу в финале "Гран-при". Она добавила, что фигуристка каталась очень внимательно.

- Алина постаралась, - сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Она сделала все здорово, каталась очень внимательно. Стартовый каскад тройной лутц + тройной риттбергер она исполнила прямо железно. Железно раскрылась. Умница.

Загитова набрала за свой прокат 77,93 балла.

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