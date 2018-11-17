Тарасова и Морозов вышли в финал "Гран-при"

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли в финал "Гран-при" в соревнованиях спортивных пар. В этом сезоне они победили на Skate America и этапе "Гран-при" в Москве.

Кроме того, в финал попали россияне Наталья Забияко/Александр Энберт, итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин претендуют на попадание в финал. В настоящий момент они занимают пятое место, имея в активе 24 очка.

Еще две пары станут известны после шестого этапа во Франции. Финал "Гран-при" пройдет в Ванкувере 6-9 декабря.

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