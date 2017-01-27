Тарасова и Морозов выиграли золото чемпионата Европы

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в произвольной программе на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в чешской Остраве. Фигуристы за свое выступление получили 146,76 балла. Этого хватило им для победы по итогам двух программ - 227,58 балла.

Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо. Третье место заняли Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов показали четвертый результат, Наталья Забияко и Александр Энберт заняли пятое место.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Пары

Итог

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 227,58

2. Савченко/Массо (Германия) - 222,35

3. Джеймс/Сипре (Франция) - 220,02

4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 216,51

5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 200,75

6. Маркеи/Готарек (Италия) - 191,93