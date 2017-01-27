Тарасова и Морозов выиграли золото чемпионата Европы

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в произвольной программе на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в чешской Остраве. Фигуристы за свое выступление получили 146,76 балла. Этого хватило им для победы по итогам двух программ - 227,58 балла.
Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо. Третье место заняли Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов показали четвертый результат, Наталья Забияко и Александр Энберт заняли пятое место.
Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Пары
Итог
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 227,58
2. Савченко/Массо (Германия) - 222,35
3. Джеймс/Сипре (Франция) - 220,02
4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 216,51
5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 200,75
6. Маркеи/Готарек (Италия) - 191,93
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2016-2017/events/1908_21_2/
Ж и в о й
Молодцы!
05:28