Тарасова и Морозов выиграли финал "Гран-при"

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, впервые выступающие в финале "Гран-при" и лидировавшие после состоявшейся накануне короткой программы, стали победителями турнира. В произвольной программе они набрали 135,25 балла, а общая сумма составила 213,85. Ближайших преследователей, китайцев Юй Сяоюй и Чжан Хао, россияне опередили на семь баллов. Еще один российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт занял итоговое четвертое место.

Марсель (Франция)

Финал "Гран-при"

Пары

Произвольная программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 135,25 балла

2. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 134,55

3. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 131,37

4. Сегин/Билодо (Канада) – 125,99

5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 122,53

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 112,35

Итог

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 213.85

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 206,71

3. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 205, 99

4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 188,32

5. Сегин/Билодо (Канада) – 186,85

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 183,19