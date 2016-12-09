Тарасова и Морозов выиграли финал "Гран-при"

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, впервые выступающие в финале "Гран-при" и лидировавшие после состоявшейся накануне короткой программы, стали победителями турнира. В произвольной программе они набрали 135,25 балла, а общая сумма составила 213,85. Ближайших преследователей, китайцев Юй Сяоюй и Чжан Хао, россияне опередили на семь баллов. Еще один российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт занял итоговое четвертое место.
Марсель (Франция)
Финал "Гран-при"
Пары
Произвольная программа
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 135,25 балла
2. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 134,55
3. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 131,37
4. Сегин/Билодо (Канада) – 125,99
5. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 122,53
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 112,35
Итог
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 213.85
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 206,71
3. Дюамель/Рэдфорд (Канада) – 205, 99
4. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) – 188,32
5. Сегин/Билодо (Канада) – 186,85
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 183,19