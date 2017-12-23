Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России, Столбова и Климов - вторые

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали чемпионами России. За счет лучшей произвольной программы они опередили Ксению Столбову и Федора Климова, которые лидировали после короткой программы.
Санкт-Петербург (Россия)
Чемпионат России
Пары
Произвольная программа
1. Тарасова/Морозов - 147,98
2. Столбова/Климов - 139,23
3. Забияко/Энберт - 132,51
4. Астахова/Рогонов - 128,76
5. Бойкова/Козловский - 127,60
6. Павлюченко/Ходыкин - 126,54
Итог
1. Тарасова/Морозов - 223,34
2. Столбова/Климов - 215,55
3. Забияко/Энберт - 207,51
4. Астахова/Рогонов - 198,41
5. Бойкова/Козловский - 195,80
6. Павлюченко/Ходыкин - 191,61