Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России, Столбова и Климов - вторые

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали чемпионами России. За счет лучшей произвольной программы они опередили Ксению Столбову и Федора Климова, которые лидировали после короткой программы.

Санкт-Петербург (Россия)

Чемпионат России

Пары

Произвольная программа

1. Тарасова/Морозов - 147,98

2. Столбова/Климов - 139,23

3. Забияко/Энберт - 132,51

4. Астахова/Рогонов - 128,76

5. Бойкова/Козловский - 127,60

6. Павлюченко/Ходыкин - 126,54

Итог

1. Тарасова/Морозов - 223,34

2. Столбова/Климов - 215,55

3. Забияко/Энберт - 207,51

4. Астахова/Рогонов - 198,41

5. Бойкова/Козловский - 195,80

6. Павлюченко/Ходыкин - 191,61