Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили звание чемпионов Европы на турнире в Москве. Второе место у Ксении Столбовой и Федора Климова, третье - у Натальи Забияко и Александра Энберта.

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов - третьими, а Забияко и Энберт - вторыми.

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Пары

Произвольная программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 151,23

2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 138,96

3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 137,23

4. Джеймс/Сипре (Франция) - 134,65

5. Маркеи/Готарек (Италия) - 132,31

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 127,85

Итог

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 221,60

2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 211,01

3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 210,18

4. Джеймс/Сипре (Франция) - 210,17

5. Маркеи/Готарек (Италия) - 204,20

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 192,38