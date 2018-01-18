21:51 18 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве

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Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили звание чемпионов Европы на турнире в Москве. Второе место у Ксении Столбовой и Федора Климова, третье - у Натальи Забияко и Александра Энберта.

 
Сегодня. Москва. Российский пьедестал чемпионата Европы: Федор КЛИМОВ и Ксения СТОЛБОВА (серебро), Владимир МОРОЗОВ и Евгения ТАРАСОВА (золото), Александр ЭНБЕРТ и Наталья ЗАБИЯКО (бронза).Не было бы счастья, да помогли. Россия забрала все медали в парах

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.

Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов - третьими, а Забияко и Энберт - вторыми. 

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Пары

Произвольная программа

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 151,23

2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 138,96

3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 137,23

4. Джеймс/Сипре (Франция) - 134,65

5. Маркеи/Готарек (Италия) - 132,31

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 127,85

Итог

1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 221,60

2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 211,01

3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 210,18

4. Джеймс/Сипре (Франция) - 210,17

5. Маркеи/Готарек (Италия) - 204,20

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 192,38

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2017-2018/events/1982_21_2/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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redgy

Изи!)

22:34 18 января