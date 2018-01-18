Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов защитили звание чемпионов Европы на турнире в Москве. Второе место у Ксении Столбовой и Федора Климова, третье - у Натальи Забияко и Александра Энберта.
Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, стали четвертыми. По итогам двух программ Джеймс и Сипре уступили Забияко и Энберт всего 0,01 балла.
Отметим, что после короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, Столбова и Климов - третьими, а Забияко и Энберт - вторыми.
Москва (Россия)
Чемпионат Европы
Пары
Произвольная программа
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 151,23
2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 138,96
3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 137,23
4. Джеймс/Сипре (Франция) - 134,65
5. Маркеи/Готарек (Италия) - 132,31
6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 127,85
Итог
1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 221,60
2. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 211,01
3. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 210,18
4. Джеймс/Сипре (Франция) - 210,17
5. Маркеи/Готарек (Италия) - 204,20
6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 192,38
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2017-2018/events/1982_21_2/
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Ванесса Джеймс/ Морган Сипре
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
redgy
Изи!)
22:34 18 января