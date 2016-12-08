Тарасова и Морозов поставили самые высокие задачи на финале "Гран-при"

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов поставили перед собой самые высокие задачи на финале "Гран-при" в Марселе. После короткой программы российский дуэт занимает первое место.

– Мы проделали перед финалом серии большую работу, больше чем перед этапами в США и во Франции, – приводит ТАСС слова Морозова. – Это были тяжелые недели, и они дают результаты – прокат сегодня удался таким же, как и на тренировках. На этот турнир мы, как и всегда, поставили перед собой самые высокие задачи, хотя мы и не обсуждаем между собой, что боремся за золото. Прокаты всех расставят на правильные места.

На нас не давит, что в силу обстоятельств мы вышли в лидеры – катаемся в свое удовольствие, прогрессируем, делаем что-то новое, не отвлекаясь на это лидерство. Фавориты? Мы сами себе фавориты.

– Впереди произвольная программа, и мы надеемся, что она пойдет в том же ключе, что и короткая, – отметила Тарасова. – От старта к старту она лучше – во Франции она была лучше, чем в Америке. Надеемся, что тенденция здесь, в финале серии, сохранится.