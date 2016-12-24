Тарасова и Морозов недовольны вторым местом на чемпионате России

Победители финала "Гран-при" нынешнего сезона спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выразили недовольство вторым местом на чемпионате России. Они уступили Ксении Столбовой и Федору Климову.

– Конечно, самое главное, что мы попали на чемпионат Европы, но серебро нас не устраивает – мы на своих же ошибках золото упустили. В основном за счет ошибок на прыжках, где-то не хватило уровней, – цитирует ТАСС Морозова. – Но, с другой стороны, мы хорошо понимаем, что после финала "Гран–при" у нас накопилась усталость, да еще в этом году чемпионат России раньше начался, времени на восстановление было совсем немного.

С партнером согласилась Тарасова, которая посетовала на совершенные ошибки.

– Мы проиграли олимпийским чемпионам, – подчеркнула Тарасова. – Будем учиться на своих ошибках. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому после Нового года с новыми силами приступим к работе.