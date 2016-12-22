16:55 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России

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Победители недавнего финала "Гран-при" Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, опередив олимпийских чемпионов в команде и серебряных призеров Игр-2014 в личном первенстве Ксению Столбову и Федора Климова на 2,5 балла. Третьими идут Наталья Забияко и Александр Энберт. Юко Кавагути и Александр Смирнов, возвращающиеся после травмы, – пятые в короткой программе.

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Короткая программа

1. Тарасова/Морозов – 80,04

2. Столбова/Климов – 77,47

3. Забияко/Энберт – 72,85

4. Астахова/Рогонов – 70,73

5. Кавагути/Смирнов – 67,52

6. Ефимова/Коровин – 63,69

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