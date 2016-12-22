Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России

Победители недавнего финала "Гран-при" Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, опередив олимпийских чемпионов в команде и серебряных призеров Игр-2014 в личном первенстве Ксению Столбову и Федора Климова на 2,5 балла. Третьими идут Наталья Забияко и Александр Энберт. Юко Кавагути и Александр Смирнов, возвращающиеся после травмы, – пятые в короткой программе.
Челябинск
Чемпионат России
Пары
Короткая программа
1. Тарасова/Морозов – 80,04
2. Столбова/Климов – 77,47
3. Забияко/Энберт – 72,85
4. Астахова/Рогонов – 70,73
5. Кавагути/Смирнов – 67,52
6. Ефимова/Коровин – 63,69