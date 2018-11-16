Тарасова и Морозов: "Катались вальяжно? Внутри чувствовалось по-другому"

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы на этапе "Гран-при" в России оценили свое выступление. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Москве и обновили мировой рекорд – 78,47 балла. Произвольную программу пары представят завтра.

Морозов: – Рады, что получилось чисто откататься перед своей публикой. Траньков сказал, что вальяжно? Ну, он просто нас видит каждый день (смеются). Катались просто без давления, не думая о конкуренции, соревновании. Зал нас очень сильно заряжал.

Тарасова: – Я бы не сказала, что вальяжно, внутри чувствовалось немного по-другому. Но в любом случае здорово, что отработали то, что натренировали по хореографии. (Дмитрий Лунев)

Тарасова и Морозов – первые после короткой программы в Москве с мировым рекордом // Елизавета Туктамышева: "Тарасова и Морозов могут еще круче показать себя"