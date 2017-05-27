Тамара Москвина: "Ясность в будущем Кавагути и Смирнова наступит не раньше, чем через месяц"

Тренер российской спортивной пары Юко Кавагути/Александр Смирнов Тамара Москвина отметили, что спортсменов нет в списке участников сезона Гран-при, потому что фигуристы до сих пор не определились с будущим. Сборную России в соревнованиях спортивных пар представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

– Юко и Саши нет в списке участников сезона Гран-при, потому что они еще до сих пор решают, что будут делать, поэтому никакой определенности нет, – цитирует "Р-Спорт" Москвину. – Думаю, она появится не раньше, чем через месяц.