Тамара Москвина: "Нужно изучать реальные правила, а не знакомиться с непонятными предложениями голландцев"

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала предложение повысить возраст перехода во взрослое катание с 15 до 17 лет, которое внесла Федерация конькобежного спорта Голландии.

- Пока не ознакомилась полностью с предложением голландцев, - сообщила Москвина. – У нас достаточно новых правил, которые руководителям ISU нужно изучить и утвердить, а не знакомиться с непонятными предложениями голландцев. Я в этой дискуссии не участвую. По окончании конгресса 8 июня мы узнаем результаты и будем обсуждать.

Изменение возрастных ограничений может быть принято на июньском конгрессе ISU в Севилье. (Евгений БЕЛОУСОВ)