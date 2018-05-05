Тамара Москвина: "Надеюсь, Медведева не растеряет результаты после ухода от Тутберидзе"

Заслуженный тренер России Тамара Москвина надеется, что результаты фигуристки Евгении Медведевой не ухудшатся после расставания с тренером Этери Тутберидзе.

В пятницу директор Центра спорта и образования "Самбо-70", воспитанницей которого является Медведева, Ренат Лайшев сообщил о прекращении сотрудничества между Медведевой и Тутберидзе.

- Пойдет ли это на пользу, увидим хотя бы после года занятий. У Медведевой и так были хорошие результаты, будем надеяться, что она их не растеряет, - цитирует ТАСС Москвину. - Я только что по радио услышала эту новость, не знаю, верить ей или нет, и почему так случилось, я не знаю.

18-летняя фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года. Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы.