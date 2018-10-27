Тамара Москвина: "Медведевой поставили прокат другого направления"

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина оценила результат Евгении Медведевой в короткой программе на "Гран-при Канады". Спортсменка показала седьмой результат, допустив серьезные ошибки.

– Судьи поставили ей оценки. И это на данный момент место Медведевой в короткой программе, – сказала Москвина.

– Этот результат можно всерьез оценивать?

– У каждого человека бывают хорошие и плохие дни. Солнце не все время светит, поэтому каждый человек имеет право на ошибку. У Жени в этот раз получилось именно так. Ничего тут катастрофического нет. Начало сезона, новое место тренировок (в Канаде – Прим. "СЭ"), новые тренеры, другие программы. Делать выводы преждевременно.

– Вам ее программа понравилась?

– У каждого свои вкусы. В общем и целом, ее программа мне нравится. Она пытается найти что-то новое. Ей поставили прокат другого направления. Здесь ничего особенного нет. У всех спортсменов в разные годы были иные программы. Тренеры и фигуристы ищут множество путей развития и смотрят на данный момент, что будет лучше для конкретной личности. (Арман Мкртчян)