Суй Вэнцзин и Хань Цун выиграли соревнование пар на этапе "Гран-при" в Пекине

Китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун выиграли произвольную программу в соревновании пар на этапе "Гран-при" в Пекине. Ранее они были лучшими и в короткой программе. Таким образом, эта пара стала победителем этапа.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) – 150,93
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 134,17
3. Мур-Тауэрс/Маринаро (Канада) – 132,00
4. Маркеи/Готарек (Италия) – 128,48
5. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 126,49
6. Кейн/Ледук (США) – 101,21
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) – 231,07
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 205,54
3. Мур-Тауэрс/Маринаро (Канада) – 194,52
4. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 190,25
5. Маркеи/Готарек (Италия) – 188,01
6. Кейн/Ледук (США) – 154,36