Суй Вэнцзин и Хань Цун выиграли соревнование пар на этапе "Гран-при" в Пекине

Китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун выиграли произвольную программу в соревновании пар на этапе "Гран-при" в Пекине. Ранее они были лучшими и в короткой программе. Таким образом, эта пара стала победителем этапа.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) – 150,93

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 134,17

3. Мур-Тауэрс/Маринаро (Канада) – 132,00

4. Маркеи/Готарек (Италия) – 128,48

5. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 126,49

6. Кейн/Ледук (США) – 101,21

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) – 231,07

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) – 205,54

3. Мур-Тауэрс/Маринаро (Канада) – 194,52

4. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 190,25

5. Маркеи/Готарек (Италия) – 188,01

6. Кейн/Ледук (США) – 154,36