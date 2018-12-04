Суд продлил еще на 15 суток арест подозреваемых в убийстве Дениса Тена

Суд Алма-Аты продлил еще на 15 суток сроки содержания под стражей трем подозреваемым по делу об убийстве казахстанского фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

– Суд продлил меру пресечения в отношении подозреваемых в рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену, – говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

Первый подозреваемый был задержан "по горячим следам", второй – на следующие сутки. Представитель Генпрокуратуры также сообщал, что в деле появился третий задержанный – это женщина. Все были трое арестованы. Подозреваемым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Согласно сообщению, Киясову срок содержания под стражей продлен до 18 декабря, Кудайбергенову – до 19 декабря, Толыбаевой – до 22 декабря.

Все о фигурном катании – здесь