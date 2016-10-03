Столбова пройдет 10-дневный курс лечения в США

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в парном катании Ксения Столбова, выступающая в дуэте с Федором Климовым, пройдет курс реабилитации в США. Об этом сообщила тренер дуэта Нина Мозер.

Столбова и Климов не смогли выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России в Сочи из-за воспаления надкостницы голени у партнерши, вызванного сменой ботинок. Затем пара снялась с турнира Finlandia Trophy в Эспоо.

- Сегодня Ксения улетела в Канаду для того, чтобы ей сделали новые ботинки, пробудет там два дня и отправится на десять дней в США на лечение к Хорхе (Фернандесу), - цитирует "Р-Спорт" Мозер.