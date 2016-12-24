Столбова осталась недовольна выступлением, несмотря на победу

Ксения Столбова, ставшая в паре с Федором Климовым чемпионом России, заявила, что недовольна выступлением. По сумме двух программ дуэт получил от судей 220,12 балла. Тем не менее, пара довольна, что отобралась на чемпионат Европы.

- Было много ошибок, - цитирует "Р-Спорт" Климова. - Может, не совсем явных и серьезных, но они были. Мы показали то, что могли на данный момент. Это мало, конечно, но на данный момент нормально. Нашей целью и задачей на чемпионат России было прокатать две программы, мы с этим справились, и отобраться на чемпионаты Европы и мира, с этим мы тоже справились, так что все нормально.

- Мы недовольны, - добавила Столбова. - У нас все получилось, просто с ошибками. Мы были готовы исполнять и прокатывать программу, но не с теми элементами, которые мы умеем и можем пока что. Просто не так много времени прошло после восстановления.