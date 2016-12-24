Столбова и Климов выиграли чемпионат России

Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз в карьере заняли первое место на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые уступили победителям 93 сотых балла. После короткой программы Тарасова и Морозов опережали Столбову и Климова на 2,57 балла.

На третьем месте – Наталья Забияко и Александр Энберт, на четвертом – Кристина Астахова и Алексей Рогонов, на пятом – Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Произвольная программа

1. Столбова/Климов – 142,65

2. Тарасова/Морозов – 139,15

3. Забияко/Энберт – 129,06

4. Астахова/Рогонов – 128,06

5. Кавагути/Смирнов – 123,90

6. Бойкова/Козловский – 118,24

Итог

1. Столбова/Климов – 220,12

2. Тарасова/Морозов – 219,19

3. Забияко/Энберт – 201,91

4. Астахова/Рогонов – 198,79

5. Кавагути/Смирнов – 191,42

6. Бойкова/Козловский – 179,01