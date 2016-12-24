Столбова и Климов выиграли чемпионат России

Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз в карьере заняли первое место на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые уступили победителям 93 сотых балла. После короткой программы Тарасова и Морозов опережали Столбову и Климова на 2,57 балла.
На третьем месте – Наталья Забияко и Александр Энберт, на четвертом – Кристина Астахова и Алексей Рогонов, на пятом – Юко Кавагути и Александр Смирнов.
Челябинск
Чемпионат России
Пары
Произвольная программа
1. Столбова/Климов – 142,65
2. Тарасова/Морозов – 139,15
3. Забияко/Энберт – 129,06
4. Астахова/Рогонов – 128,06
5. Кавагути/Смирнов – 123,90
6. Бойкова/Козловский – 118,24
Итог
1. Столбова/Климов – 220,12
2. Тарасова/Морозов – 219,19
3. Забияко/Энберт – 201,91
4. Астахова/Рогонов – 198,79
5. Кавагути/Смирнов – 191,42
6. Бойкова/Козловский – 179,01
grechka2103
25 лет смотрю фигурное катание, но видимо так ничего в нем и не научилась понимать ((. Мне кажется, что первыми по совокупности двух программ однозначно были Тарасова/Морозов, а третьими - Астахова/Рогонов. Причем третье место кажется мне даже более очевидным. Очень надеюсь, что хотя бы у девочек судейство будет не по понятиям, а по делу. Болею и переживаю за Аню Погорилую
15:39
tulupp
Два очень скандальных решения. 1-2 и 3-4. Ругаем за подсуживание Кан, а сами занимаемся тем же.
15:24