15:11 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Столбова и Климов выиграли чемпионат России

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Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз в карьере заняли первое место на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые уступили победителям 93 сотых балла. После короткой программы Тарасова и Морозов опережали Столбову и Климова на 2,57 балла.

На третьем месте – Наталья Забияко и Александр Энберт, на четвертом – Кристина Астахова и Алексей Рогонов, на пятом – Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Произвольная программа

1. Столбова/Климов – 142,65

2. Тарасова/Морозов – 139,15

3. Забияко/Энберт – 129,06

4. Астахова/Рогонов – 128,06

5. Кавагути/Смирнов – 123,90

6. Бойкова/Козловский – 118,24

Итог

1. Столбова/Климов – 220,12

2. Тарасова/Морозов – 219,19

3. Забияко/Энберт – 201,91

4. Астахова/Рогонов – 198,79

5. Кавагути/Смирнов – 191,42

6. Бойкова/Козловский – 179,01

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grechka2103

25 лет смотрю фигурное катание, но видимо так ничего в нем и не научилась понимать ((. Мне кажется, что первыми по совокупности двух программ однозначно были Тарасова/Морозов, а третьими - Астахова/Рогонов. Причем третье место кажется мне даже более очевидным. Очень надеюсь, что хотя бы у девочек судейство будет не по понятиям, а по делу. Болею и переживаю за Аню Погорилую

15:39

tulupp

Два очень скандальных решения. 1-2 и 3-4. Ругаем за подсуживание Кан, а сами занимаемся тем же.

15:24

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