Столбова и Климов: "Стараемся не думать о ситуации, которая сложилась с допингом вокруг российских спортсменов"

Ксения Столбова и Федор Климов, победившие на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди спортивных пар, следят за ситуацией, которая сложилась с допингом вокруг российских спортсменов. Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз в карьере заняли первое место на чемпионате России.

– Мы следим за ситуацией, за тем, что сейчас происходит, но стараемся не думать об этом. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. Но что мы можем сделать – мы готовимся, работаем. (Алексей МАКСИМОВ)