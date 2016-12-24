16:19 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Столбова и Климов: "Стараемся не думать о ситуации, которая сложилась с допингом вокруг российских спортсменов"

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Ксения Столбова и Федор Климов, победившие на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске среди спортивных пар, следят за ситуацией, которая сложилась с допингом вокруг российских спортсменов. Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз в карьере заняли первое место на чемпионате России.

– Мы следим за ситуацией, за тем, что сейчас происходит, но стараемся не думать об этом. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. Но что мы можем сделать – мы готовимся, работаем. (Алексей МАКСИМОВ)

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