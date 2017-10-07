Столбова и Климов стали бронзовыми призерами турнира в Финляндии

Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов заняли третье место на турнире "Финляндия трофи" в Эспоо. Победу одержала китайская пара Чен Пен и Ян Цзин, вторыми стали Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии. Еще одни представители России Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли пятое место.
Эспоо (Финляндия)
"Финляндия трофи"
Пары
Произвольная программа
1. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 128,08
2. Чен Пен/Ян Цзин (Китай) – 127,10
3. Илюшечкина/Москович (Канада) – 119,65
4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) – 114,66
5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 112,75
Итог
1. Чен Пен/Ян Цзин (Китай) – 198,03
2. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 193,50
3. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) – 184,78...
5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 176,88