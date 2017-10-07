Столбова и Климов стали бронзовыми призерами турнира в Финляндии

Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов заняли третье место на турнире "Финляндия трофи" в Эспоо. Победу одержала китайская пара Чен Пен и Ян Цзин, вторыми стали Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии. Еще одни представители России Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли пятое место.

Эспоо (Финляндия)

"Финляндия трофи"

Пары

Произвольная программа

1. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 128,08

2. Чен Пен/Ян Цзин (Китай) – 127,10

3. Илюшечкина/Москович (Канада) – 119,65

4. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) – 114,66

5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 112,75

Итог

1. Чен Пен/Ян Цзин (Китай) – 198,03

2. Делла Моника/Гуаризе (Италия) – 193,50

3. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) – 184,78...

5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 176,88​