18:28 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Столбова и Климов не выступят в "Гран-при"

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Дуэт Ксения Столбова и Федор Климов не выступят в серии "Гран-при"сезона-2016/17, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на гендиректора ФФККР Александра Когана. Партнерша восстанавливается после воспаления надкостницы голени. Пара в сентябре не смогла выступить на контрольных прокатах сборной России в Сочи. 

- Пара Столбова/Климов снялась по медицинским показателям с московского и японского этапов "Гран-при", - пояснил Коган. - Риск пропуска сезона? Не пропустят, они готовятся, восстанавливаются. Это не их обязанность - участвовать в коммерческом турнире.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161017/1110919222.html

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