Столбова и Климов не выступят в "Гран-при"

Дуэт Ксения Столбова и Федор Климов не выступят в серии "Гран-при"сезона-2016/17, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на гендиректора ФФККР Александра Когана. Партнерша восстанавливается после воспаления надкостницы голени. Пара в сентябре не смогла выступить на контрольных прокатах сборной России в Сочи.

- Пара Столбова/Климов снялась по медицинским показателям с московского и японского этапов "Гран-при", - пояснил Коган. - Риск пропуска сезона? Не пропустят, они готовятся, восстанавливаются. Это не их обязанность - участвовать в коммерческом турнире.