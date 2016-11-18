Степанова и Букин занимают третье место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Китае

Александра Степанова и Иван Букин занимают третье место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Китае. Виктория Синицина и Никита Кацалапов расположились вслед за ними. Лидируют представители Канады Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Cup of China

Танцы

Короткий танец

1. Уивер/Поже (Канада) – 73,78

2. М. Шибутани/А. Шибутани (США) – 73,23

3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 72,09

4. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) – 70,24

5. Калишек/Сподырев (Польша) – 60,13

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 58,57