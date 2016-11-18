Степанова и Букин занимают третье место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Китае

Александра Степанова и Иван Букин занимают третье место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Китае. Виктория Синицина и Никита Кацалапов расположились вслед за ними. Лидируют представители Канады Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Cup of China
Танцы
Короткий танец
1. Уивер/Поже (Канада) – 73,78
2. М. Шибутани/А. Шибутани (США) – 73,23
3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 72,09
4. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) – 70,24
5. Калишек/Сподырев (Польша) – 60,13
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) – 58,57