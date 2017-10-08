Степанова и Букин стали вторыми на турнире в Финляндии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на турнире "Финляндия Трофи". Победу одержали чемпионы мира и Европы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон из Франции. Еще один российский дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли итоговое пятое место, несмотря на третий результат в произвольном танце.

Эспоо (Финляндия)

"Финляндия Трофи"

Танцы

Произвольный танец

1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 110,16

2. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 96,61

3. ПОПОВА/МОЗГОВ (Россия) – 94,92

Итог

1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 188,25

2. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 166,88

3. Фурнье Бодри/Соренсен (Дания) – 158,21...

5. ПОПОВА/МОЗГОВ (Россия) – 152,28​