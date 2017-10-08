Степанова и Букин стали вторыми на турнире в Финляндии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на турнире "Финляндия Трофи". Победу одержали чемпионы мира и Европы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон из Франции. Еще один российский дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли итоговое пятое место, несмотря на третий результат в произвольном танце.
Эспоо (Финляндия)
"Финляндия Трофи"
Танцы
Произвольный танец
1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 110,16
2. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 96,61
3. ПОПОВА/МОЗГОВ (Россия) – 94,92
Итог
1. Пападакис/Сизерон (Франция) – 188,25
2. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) – 166,88
3. Фурнье Бодри/Соренсен (Дания) – 158,21...
5. ПОПОВА/МОЗГОВ (Россия) – 152,28