11:17 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Степанова и Букин стали третьими на этапе "Гран-при" в Пекине

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Российский танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина стал третьим на этапе "Гран-при" в Пекине. Пара за произвольный танец получила 105,32 балла и в итоге набрала 177,41. Еще один дуэт - Виктория Синицина и Никита Кацалапов - стал четвертым с результатом 171,94.

Выиграли соревнования американцы Майя и Алекс Шибутани, вторыми стали канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Cup of China

Танцы

1. М. Шибутани/А. Шибутани  (США) - 185,13

2. Уивер/Поже (Канада) - 181,54

3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 177,41

4. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 171,94

5. Калишек/Сподырев (Польша) - 150,78

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 149,80

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