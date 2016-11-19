Степанова и Букин стали третьими на этапе "Гран-при" в Пекине

Российский танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина стал третьим на этапе "Гран-при" в Пекине. Пара за произвольный танец получила 105,32 балла и в итоге набрала 177,41. Еще один дуэт - Виктория Синицина и Никита Кацалапов - стал четвертым с результатом 171,94.
Выиграли соревнования американцы Майя и Алекс Шибутани, вторыми стали канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Cup of China
Танцы
1. М. Шибутани/А. Шибутани (США) - 185,13
2. Уивер/Поже (Канада) - 181,54
3. СТЕПАНОВА/БУКИН (Россия) - 177,41
4. СИНИЦИНА/КАЦАЛАПОВ (Россия) - 171,94
5. Калишек/Сподырев (Польша) - 150,78
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 149,80