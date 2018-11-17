Степанова и Букин победили в Москве и вышли в финал "Гран-при"

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место на этапе "Гран-при" в Москве. В произвольном танце пара установила мировой рекорд – 124,94 балла.
Для Степановой и Букина это вторая победа после успеха на этапе в Финляндии, они вышли в финал "Гран-при".
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 124,94
2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 108,02
3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 105,20
4. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 100,61
5. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 95,32
6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 93,49
9. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 81,89
Итог
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 199,43
2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 174,42
3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 174,21
4. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 164,66
5. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 161,62
6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 158,03
9. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 133,58
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/