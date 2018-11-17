Степанова и Букин победили в Москве и вышли в финал "Гран-при"

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место на этапе "Гран-при" в Москве. В произвольном танце пара установила мировой рекорд – 124,94 балла.

Для Степановой и Букина это вторая победа после успеха на этапе в Финляндии, они вышли в финал "Гран-при". ​

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 124,94

2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 108,02

3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 105,20

4. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 100,61

5. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 95,32

6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 93,49

9. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 81,89

Итог

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 199,43

2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 174,42

3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 174,21

4. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 164,66

5. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 161,62

6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 158,03

9. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 133,58