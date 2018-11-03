Степанова и Букин победили на этапе "Гран-при" в Финляндии

Россияне Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа "Гран-при" в Финляндии. За произвольный танец они набрали 121,91 балла. Общая сумма по итогам двух программ составила 200,09.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Замкнули тройку американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 121,91

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 118,93

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 105,84

4. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) - 105,26

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 100,35

6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) - 97,56

8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 95,21

Итог

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 200,09

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 196,29

3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) - 176,66

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 172,09

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 167,28

6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) - 160,62

7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 157,56