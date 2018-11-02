Степанова и Букин лидируют после ритм-танца в Хельсинки

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на этапе "Гран-при" в Финляндии.
Хельсинки (Финляндия)
"Гран-при"
Танцы
Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 78,18
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 77,36
3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) – 71,40
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 66,93
5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 66,25
6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,06
7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 62,35
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/events/2219_19_2/
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