21:15 | Фигурное катание

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца в Хельсинки

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Российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на этапе "Гран-при" в Финляндии.

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Танцы

Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 78,18

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 77,36

3. Лоррейн Макнамара/Куин Карпентер (США) – 71,40

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 66,93

5. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 66,25

6. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,06

7. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 62,35

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/events/2219_19_2/

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