Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после исполнения ритм-танца на этапе "Гран-при" в Москве. Произвольный танец дуэты покажут в субботу.
Ранее в этом сезоне Степанова и Букин стали победителями этапа в Финляндии.
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Танцы
Короткий танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 74,49
2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 69,01
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 66,40
4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 66,30
5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 64,54
6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 64,05
9. Аннабелль Морозова/Андрей Багин (Россия) - 51,69
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/
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