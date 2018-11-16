Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после исполнения ритм-танца на этапе "Гран-при" в Москве. Произвольный танец дуэты покажут в субботу.

Ранее в этом сезоне Степанова и Букин стали победителями этапа в Финляндии.

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Танцы

Короткий танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 74,49

2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) - 69,01

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - 66,40

4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) - 66,30

5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) - 64,54

6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 64,05

9. Аннабелль Морозова/Андрей Багин (Россия) - 51,69