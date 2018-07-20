Спортсмены из Казахстана будут выступать с траурными лентами в память о Тене

Казахстанские спортсмены будут выступать с траурными лентами в память о фигуристе Денисе Тене, который погиб вчера от полученных ранений.

- В память о друге, товарище, любимом сыне и брате казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными черными повязками, - цитирует ТАСС пресс-службу НОК Казахстана. - На стартовавшем в Китае чемпионате мире по фехтованию команда Казахстана участвует, повязав на руки черные ленты. Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.



