Сотникова продолжает говорить загадками. Что все это значит?

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала очередное загадочное сообщение в Инстаграме. Ранее она выложила фото с кардинально новым имиджем и написала, что "жизнь решила устроить ей проверки".
На этот раз она написала: "Что может быть важнее для спортсмена, как вера в него от окружающих людей?! Которые любят,ждут до последнего! Когда разделяют с тобой радость и горе! Когда неважно в какой ты ситуации - они всегда рядом!
Я благодарна своим болельщикам, что вы все терпите и переживаете вместе со мной! Это очень важно! Я буду делать все возможное и невозможное,только чтобы дарить вам радость! Спасибо за поддержку, спасибо, что пишете мне миллион пожеланий! Я буду позитивной, обещаю! Вместе пройдем все! И на нашей улице будет праздник". В приложенном фото содержится текст: "То, что делает меня сильнее, других убило бы".
Что может быть важнее для спортсмена как вера в него от окружающих людей?! Которые любят,ждут до последнего! Когда разделяют с тобой радость и горе! Когда неважно в какой ты ситуации - они всегда рядом! Я благодарна своим болельщикам,что вы все терпите и переживаете вместе со мной! Это очень важно! Я буду делать все возможное и невозможное,только чтобы дарить вам радость! #спасибозаподдержку спасибо,что пишете мне миллион пожеланий! Я буду позитивной,обещаю!) вместе пройдём все! И на нашей улице будет праздник! #моясемья #моилюди #доконца #всебудет #немноговремени #teamsotkaforever #foreversotka #teamsotka#sotka14 #delya14 #asotka14
Кроме того, в "сториз" Сотникова написала следующий текст: "Многие не понимают, что со мной происходит, но я скоро выкарабкаюсь и все наладится. Может, поделюсь, может и нет, не знаю. Простите, кому не отвечаю. В данный момент не хочу никого слышать и видеть", а также "не бойся ошибиться, бойся не пробовать".
После Олимпиады в Сочи Сотникова приняла участие только в московском этапе "Гран-при" и чемпионате России в 2015 году, однако об официальном завершении карьеры все еще не объявляла.