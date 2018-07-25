Сотникова продолжает говорить загадками. Что все это значит?

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала очередное загадочное сообщение в Инстаграме. Ранее она выложила фото с кардинально новым имиджем и написала, что "жизнь решила устроить ей проверки".

На этот раз она написала: "Что может быть важнее для спортсмена, как вера в него от окружающих людей?! Которые любят,ждут до последнего! Когда разделяют с тобой радость и горе! Когда неважно в какой ты ситуации - они всегда рядом!

Я благодарна своим болельщикам, что вы все терпите и переживаете вместе со мной! Это очень важно! Я буду делать все возможное и невозможное,только чтобы дарить вам радость! Спасибо за поддержку, спасибо, что пишете мне миллион пожеланий! Я буду позитивной, обещаю! Вместе пройдем все! И на нашей улице будет праздник". В приложенном фото содержится текст: "То, что делает меня сильнее, других убило бы".

Кроме того, в "сториз" Сотникова написала следующий текст: "Многие не понимают, что со мной происходит, но я скоро выкарабкаюсь и все наладится. Может, поделюсь, может и нет, не знаю. Простите, кому не отвечаю. В данный момент не хочу никого слышать и видеть", а также "не бойся ошибиться, бойся не пробовать".

После Олимпиады в Сочи Сотникова приняла участие только в московском этапе "Гран-при" и чемпионате России в 2015 году, однако об официальном завершении карьеры все еще не объявляла.