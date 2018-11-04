Сотникова поздравила Загитову и Константинову и поддержала Паненкову

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поздравила российских фигуристок Алину Загитову и Станиславу Константинову.

Загитова заняла первое место на этапе "Гран-при" в Финляндии, Константинова - второе.

Сразу после выступления 16-летней Загитовой Сотникова в Сториз поделилась фрагментом из выступления Алины

- Красотка! Ну, думаю, выше уже никто не будет, поэтому, с победой! - написала Сотникова.

По окончании турнира фигуристка выложила еще одну Сториз, в которой поздравила россиянок, а также поддержала Дарью Паненкову, которая стала девятой на этапе "Гран при" в Финляндии.

- Браво! Алина, Стася! Даша, все впереди! Не вешать нос! - написала Сотникова.

Результат Загитовой в сумме за два проката составил 215.29 балла. Степанова получила 197,57 балла. Паненкова набрала 161,48 баллов.

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