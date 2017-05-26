Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не заявлены на этапах Гран-при в следующем сезоне

Олимпийские чемпионки Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не вошли в состав участниц Гран-при на сезон-2017/18. На официальном сайте ISU появилось расписание этапов Гран-при, однако Сотниковой и Липницкой нет ни на одном из них. Откроется же сезон этапом в Москве 20 октября. На нем выступят три россиянки. Среди них – Евгения Медведева и Елена Радионова. Третья участница еще не определена. На следующем этапе в Канаде Россию представят Анна Погорилая и Мария Сотскова, в Пекине – Радионова, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова, в Осаке – Алена Леонова, Медведева и Полина Цурская, в Гренобле – Сотскова, Загитова и Туктамышева, а в США – Леонова, Погорилая и Цурская.

Также в число участников Гран-при не вошел российский танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.