Сотникова, Климов и Воронов вошли в комиссию спортсменов ФФККР

Олимпийские чемпионы Сочи Аделина Сотникова и Федор Климов, а также призер чемпионатов Европы Сергей Воронов вошли в комиссию спортсменов ФФККР, сообщает официальный сайт организации. Кандидатуры этих фигуристов поддержали все спортсмены сборной, участвующие в чемпионате России, который стартовал в Челябинске. Ранее Климов был избран также членом комиссии спортсменов ОКР.