18:32 22 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Сотникова, Климов и Воронов вошли в комиссию спортсменов ФФККР

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Олимпийские чемпионы Сочи Аделина Сотникова и Федор Климов, а также призер чемпионатов Европы Сергей Воронов вошли в комиссию спортсменов ФФККР, сообщает официальный сайт организации. Кандидатуры этих фигуристов поддержали все спортсмены сборной, участвующие в чемпионате России, который стартовал в Челябинске. Ранее Климов был избран также членом комиссии спортсменов ОКР.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/2689-sergej-voronov-fedor-klimov-i-adelina-sotnikova-voshli-v-komissiyu-sportsmenov-ffkkr.html

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