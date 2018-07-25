Сотникова кардинально сменила имидж и опубликовала странное сообщение

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Фото она опубликовала в своем Инстаграме, сопроводив публикацию загадочным сообщением.

- Жизнь решила устроить мне проверки, - пишет 22-летняя Сотникова. - Я кидаю ей ответку и принимаю бой. Ну что, жизнь, ты готова? Мы в игре.



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Ранее СМИ сообщали, что Сотникова оказалась на грани нервного срыва.