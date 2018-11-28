Софья Самодурова: "Я и плакала из-за Медведевой, и радовалась за себя"

Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью "СЭ" рассказала, что ей было жалко двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая на этапе "Гран-при" в Гренобле стала четвертой.

Напомним, что 16-летняя спортсменка стала третьей на Skate Canada и второй на этапе "Гран-при" в России. Неудачное выступление Медведевой позволило ей выйти в финал.

– Мне было жалко Женю. Она выступила не очень, и это психологически тяжело после такого олимпийского сезона. Я и плакала из-за нее, и радовалась за себя после окончания этапа, смешанные эмоции были. Хотела ли поддержать ее? Думаю, что ничего не надо было писать ей в этой ситуации. Тем более, можно сказать, я отобрала у нее шанс на финал… (Гоша Чернов)

"Женя выступила не очень". Она обошла Медведеву и выступит в финале "Гран-при"